Киев может перейти в “красную” зону карантина: названо условие

Перевод Киева в “красную” зону карантина зависит от успешности противоэпидемических мероприятий, которые будут внедрены в столице.

Киев рано или поздно окажется в "красной" зоне



Об этом сообщило УНН со ссылкой на начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

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По его словам, в Киеве за последнюю неделю наблюдается стремительный рост заболеваемости, однако уровень госпитализации достаточно низкий. Это объясняется появлением штамма “Омикрон”, который у 80-90% людей вызывает легкие формы болезни.

При этом чиновник отметил, что оставшиеся 10-20% – это будут средние и тяжелые случаи.

“Я не могу точно сказать или даже предположить, когда именно Киев войдет в “красную” зону. Тут все будет зависеть от противоэпидемических мероприятий, которые будут внедрены. Если будут внедрены правильно и эффективно, это произойдет позже, если же нет – то это будет раньше”, – добавляет он.

Как сообщали Власти, во Львовской области из-за вспышки COVID-19 усилили карантинные ограничения с 26 января.

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