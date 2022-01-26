Украинцы потратили более 6,5 млн на покупку лекарств по программе «єПідтримка»
Всего за два дня после расширения программы выплат, украинцы потратили почти 7 млн грн на лекарственные препараты.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 26 января.
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По словам премьера, на сегодняшний день более 7,5 млн украинцев подали заявку на получение 1000 грн за вакцинацию. Всего в рамках программы было потрачено более 1,7 млрд грн.
Кроме того, министр заявил, что всего за два дня после расширения программы на покупку лекарственных препаратов, украинцы потратили в аптеках почти 7 млн грн.
«С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы єПідтримка более чем на 6,5 млн гривен», – рассказал Шмыгаль.
Шмыгаль также напомнил, что правительство работает над добавлением возможности оплачивать из этих средств коммунальные услуги.
Как ранее сообщали Власти, за бустерную прививку украинцам начислят по 500 гривен.