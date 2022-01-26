Украинцы потратили более 6,5 млн на покупку лекарств по программе «єПідтримка»

Всего за два дня после расширения программы выплат, украинцы потратили почти 7 млн грн на лекарственные препараты.

На сегодняшний день более 7,5 млн украинцев подали заявку на получение 1000 грн за вакцинацию



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 26 января.

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По словам премьера, на сегодняшний день более 7,5 млн украинцев подали заявку на получение 1000 грн за вакцинацию. Всего в рамках программы было потрачено более 1,7 млрд грн.

Кроме того, министр заявил, что всего за два дня после расширения программы на покупку лекарственных препаратов, украинцы потратили в аптеках почти 7 млн грн.

«С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы єПідтримка более чем на 6,5 млн гривен», – рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль также напомнил, что правительство работает над добавлением возможности оплачивать из этих средств коммунальные услуги.

Как ранее сообщали Власти, за бустерную прививку украинцам начислят по 500 гривен.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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