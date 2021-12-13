Германия вместо оружия передаст ВСУ военные каски
На фоне блокировок Германией поставок в Украину оружия, правительство ФРГ одобрило передачу украинским военным защитные каски.
Об этом сообщает новостное агентство «DPA» в среду, 26 января со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.
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На заседании комитета Бундестага по обороне, правительство Германии одобрило поставку в Украину военных касок в количестве 5 тысяч штук.
Поставки оборонного вооружения в Украину блокируется правительством ФРГ до сих пор.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Германия блокирует поставки купленного и оплаченного Украиной оружия структуры через НАТО.
Кроме того, 24 января Германия сняла с обсуждения предложение отделить Россию от глобальной платежной системы SWIFT, а 26 января выступила против санкций для РФ в энергетической сфере.
Как ранее сообщали Власти, Германия помешала Украине получить вооружение по линии НАТО для защиты от российской агрессии из-за страха перед Кремлем.