В России назвали условие поставок вооружения для ЛДНР

РФ может начать поставки оружия в самопровозглашенные ЛДНР если Украина не будет выполнять минские соглашения.

Глава МИД РФ также отметил, что повлиять на украинское правительство в этом вопросе должны западные страны



Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Так, по его словам, поставки вооружения для сепаратистов на оккупированные территории Украины зависят от выполнения украинскими властями минских соглашений.

«Мы являемся сторонниками безусловного выполнения Киевом минских соглашений. Западные кураторы украинского режима, в том числе американцы, заявили, что они добьются выполнения Киевом пунктов по минскому комплексу. Особенно по выполнению обязательств по особому статусу Донбасса», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что повлиять на украинское правительство в этом вопросе должны западные страны.

Как ранее сообщали Власти, в России заявили о военной помощи “ЛНР” и “ДНР”: Киев якобы готовится к агрессии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, оружие, Лавров, поставки, Минские соглашения, ЛДНР