В партии Путина инициировали военные поставки для ЛДНР

Правящая партия РФ «Единая Россия» инициирует поставки вооружения для оккупационных властей самопровозглашенных ЛДНР.

Правительство РФ якобы беспокоит защита жизни российских граждан, проживающих на территории оккупированных территорий ЛДНР



Об этом заявил лидер фракции ЕР в Госдуме РФ Владимир Васильев.

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Лидер фракции просит руководство РФ поставить сепаратистам вооружение якобы для сдерживания военной агрессии со стороны украинской армии.

«Мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой «республикам» в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — заявил Владимир Васильев.

По его словам, правительство РФ якобы беспокоит защита жизни российских граждан, проживающих на территории оккупированных территорий ЛДНР.

«Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Нас беспокоит защита жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории «ЛНР» и «ДНР»", — заявил он.

Напомним, вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал поставить российское оружие террористам “ЛНР” и “ДНР”, чтобы защитить их якобы от военной агрессии Киева.

Позже об этом высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, поставки вооружения для сепаратистов на оккупированные территории Украины зависят от выполнения украинскими властями минских соглашений.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: оружие, Единая Россия, поставки, ЛДНР