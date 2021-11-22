Парламент поддержал закон о введении электронных билетов для общественного транспорта
В Украине приняли законопроект, приравнивающий электронный билет в общественном транспорте к бумажному.
Законопроект был принят на заседании парламента сегодня, 26 января.
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Министр инфрастуктуры Мустафа Найем отметил, что принятие закона позволит отойти от устаревших стандартов формы билетов и электронных билетов прошлого образца.
Это позволит Украине перейти к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте.
Кроме того, по словам министра, законопроект позволяет внедрить электронный билет буквально с сегодняшнего дня.
Законопроект, приравнивающий электронный билет к бумажному, также предполагает, что Министерство инфраструктуры должно самостоятельно определить форму обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ.
Как ране сообщали Власти, В Киеве с начала 2022 года поднялись цены на проезд в общественном транспорте.