Парламент поддержал закон о введении электронных билетов для общественного транспорта

В Украине приняли законопроект, приравнивающий электронный билет в общественном транспорте к бумажному.

Законопроект позволяет внедрить электронный билет буквально с сегодняшнего дня.



Законопроект был принят на заседании парламента сегодня, 26 января.

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Министр инфрастуктуры Мустафа Найем отметил, что принятие закона позволит отойти от устаревших стандартов формы билетов и электронных билетов прошлого образца.

Это позволит Украине перейти к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте.

Кроме того, по словам министра, законопроект позволяет внедрить электронный билет буквально с сегодняшнего дня.

Законопроект, приравнивающий электронный билет к бумажному, также предполагает, что Министерство инфраструктуры должно самостоятельно определить форму обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ.

Как ране сообщали Власти, В Киеве с начала 2022 года поднялись цены на проезд в общественном транспорте.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: общественный транспорт, электронный билет