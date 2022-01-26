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Главная » Украина » Общество
17:51 26 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Давайте объявим России войну и в плен сдадимся, – Шуфрич

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Нестор Шуфрич рассказал о том, что украинцы якобы уже готовы сами сдаться России.

Шуфрич неудачно пошутил в эфире государственного телеканала

Скандальное заявление он сделал в эфире телеканала “Рада”.

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По его словам, общество хочет услышать от власти ответы на вопросы, касающиеся возможной российской агрессии и напряжения между Украиной и РФ, о чем говорит весь мир.

«Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал депутат.

Он также уточнил, что гарантировать разрешение конфликта может только соблюдение минских договоренностей.

Как сообщали Власти, министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не переживать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку у агрессора нет ударной группировки.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Нестор Шуфрич, Россия - страна агрессор
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