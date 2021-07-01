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20:22 26 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп объявил себя следующим президентом США

Бывший президент Дональд Трамп сделал это заявление во время игры в гольф в одном из своих гольф-клубов.

Трамп объявил себя следующим президентом США во время игры в гольф.

Об этом пишет New York Post.

Трампа снимали на видео, когда он шел к мячу.

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В этот момент один из его партнеров по игре сказал: «Теперь мяч подает 45-й президент Соединенных Штатов».

«45-й и 47-й», – быстро сказал в ответ Трамп.

«Это было бы здорово», – прокомментировал его слова один из игроков.

Когда именно видео было снято и предназначалась ли эта запись для публичного распространения, неизвестно.

Трамп не раз заявлял, что вновь будет бороться за президентский пост. Власти писали, что на митинге в штате Аризона Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: гольф, президент США, Трамп
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