Трамп объявил себя следующим президентом США
Бывший президент Дональд Трамп сделал это заявление во время игры в гольф в одном из своих гольф-клубов.
Об этом пишет New York Post.
Трампа снимали на видео, когда он шел к мячу.
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В этот момент один из его партнеров по игре сказал: «Теперь мяч подает 45-й президент Соединенных Штатов».
«45-й и 47-й», – быстро сказал в ответ Трамп.
«Это было бы здорово», – прокомментировал его слова один из игроков.
Когда именно видео было снято и предназначалась ли эта запись для публичного распространения, неизвестно.
Трамп не раз заявлял, что вновь будет бороться за президентский пост. Власти писали, что на митинге в штате Аризона Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году.