НАТО письменно отказало России не принимать Украину в альянс

НАТО в письменном ответе России на ультиматумы о гарантиях безопасности отказался брать обязательство не принимать Украину в альянс, как этого хотел Кремль.

Столтенберг прокомментировал письменный ответ России



Об этом сообщила “Европейская правда” со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

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«Мы четко дали понять, что не пойдем на компромисс по некоторым ключевым принципам. И один из них – это, конечно, то, что каждая страна имеет право выбирать свой путь», – сказал Столтенберг.

Он также отметил, что это касается и стран, которые решают подать заявление на членство – как, например, Украина, и государств, которые решают не подавать заявку на членство, как, например, Финляндия и Швеция.

«Это об уважении права на самоопределение, и, в конце концов, решение о членстве должно быть принято консенсусом 30 союзников. Это фундаментальные принципы, и это обычно отражено в позициях НАТО», – уточнил Столтенберг.

Как сообщали Власти, накануне Столтенберг заявлял, что в письменном ответе России НАТО подчеркнет готовность сесть за стол переговоров и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО, гарантии безопасности