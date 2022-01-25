Под Киевом один военный сбил насмерть другого на пешеходном переходе

Вечером 26 января в Белой Церкви водитель легкового автомобиля сбил насмерть пешехода.

ДТП произошло возле пешеходного перехода



Об этом сообщила полиция Киевской области. Инцидент произошел около 20:00 на бульваре Александрийском.

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По информации правоохранителей, 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda допустил наезд на пешехода 2000 года рождения.

“От полученных травм пешеход – солдат Вооруженных Сил Украины – погиб до приезда медиков”, – сказано в сообщении.

Судя по фото с места происшествия, ДТП произошла на пешеходном переходе возле остановки общественного транспорта.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи и военные.

Как сообщали Власти, в Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадало три человека.

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Тэги: Киев, дтп, белая церковь