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06:36 27 Января 2022 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Под Киевом один военный сбил насмерть другого на пешеходном переходе

Вечером 26 января в Белой Церкви водитель легкового автомобиля сбил насмерть пешехода.

ДТП произошло возле пешеходного перехода

Об этом сообщила полиция Киевской области. Инцидент произошел около 20:00 на бульваре Александрийском.

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По информации правоохранителей, 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda допустил наезд на пешехода 2000 года рождения.

“От полученных травм пешеход – солдат Вооруженных Сил Украины – погиб до приезда медиков”, – сказано в сообщении.

Судя по фото с места происшествия, ДТП произошла на пешеходном переходе возле остановки общественного транспорта.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следователи и военные.

Как сообщали Власти, в Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадало три человека.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп, белая церковь
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