Шестой раз с начала года: Северная Корея снова выпустила ракету

В четверг, 27 января, КНДР запустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности. Это были шестые ракетные испытания в этом месяце.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что засек момент пуска.



Об этом пишет The New York Times.

Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данных о причиненном ими ущербе на данный момент нет.

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Северная Корея начала год с серии ракетных испытаний, что усилило напряженность в регионе: Китай готовится к проведению зимних Олимпийских игр в следующем месяце, а Южная Корея готовится к президентским выборам 9 марта, отмечает газета.

Это был уже шестой запуск, осуществленный КНДР с начала года, и второй за два дня. Во вторник, 25 января, были запущены две крылатые ракеты.

Ранее в январе, как писали Власти, Северная Корея провела испытания двух гиперзвуковых ракет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: КНДР, баллистические ракеты