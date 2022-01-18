Шестой раз с начала года: Северная Корея снова выпустила ракету
В четверг, 27 января, КНДР запустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности. Это были шестые ракетные испытания в этом месяце.
Об этом пишет The New York Times.
Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Данных о причиненном ими ущербе на данный момент нет.
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Северная Корея начала год с серии ракетных испытаний, что усилило напряженность в регионе: Китай готовится к проведению зимних Олимпийских игр в следующем месяце, а Южная Корея готовится к президентским выборам 9 марта, отмечает газета.
Это был уже шестой запуск, осуществленный КНДР с начала года, и второй за два дня. Во вторник, 25 января, были запущены две крылатые ракеты.
Ранее в январе, как писали Власти, Северная Корея провела испытания двух гиперзвуковых ракет.