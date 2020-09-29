В Испании помилуют около тысячи осужденных за колдовство женщин
Парламент испанской провинции Каталония принял резолюцию о помиловании почти тысячи человек, большинство из которых женщины, осужденных за колдовство 400 лет назад.
Об этом сообщает The Guardian.
Президент Каталонии Пере Арагонес назвал охоту на ведьм «институционным фемицидом».
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«Парламент признает этих женщин жертвами женоненавистнических преследований и выражает свою поддержку кампании «Они не были ведьмами, они были женщинами», - сказано в резолюции парламента.
Как отмечается в документе, резолюция «восстанавливает историческую память о женщинах, несправедливо осужденных, казненных и подвергшихся репрессиям на протяжении всей истории за колдовство».
Первый европейский закон против колдовства был принят в 1424 году в каталонском городе Льейда. Подсчитано, что между 1580 и 1630 годами в Европе около 50 тысяч человек были приговорены к смертной казни за колдовство. В Каталонии же охота на ведьм продолжалась до XVIII века – ведьм обвиняли в смерти детей, природных катаклизмах, плохом урожае.
В отличие от остальной Европы, ведьм в Каталонии вешали, а не сжигали на костре, объясняет Пау Кастель, профессор истории Барселонского университета. По его словам, возможно, так было дешевле и ценные дрова не тратились впустую.
Историк Нурия Морелло говорит, что часто обвинялись в колдовстве женщины, занимавшиеся народной медициной, или незамужние женщины, к которым относились с подозрением.
Ранее Власти писали, что архиепископ англиканской церкви призвал папуасов прекратить сожжение ведьм.