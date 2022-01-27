В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео
В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.
Об этом сообщило Магнолия ТВ.
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Инцидент произошел на путепроводе между станциями метро “Берестейская” и “Нивки”.
Из-за происшествия практически парализовано движение в направлении Житомира.
Два микроавтобуса – инкассаторский Mercedes Приватбанка и Citroen – двигались в центральном ряду. Внедорожник BMW, ехавший в крайнем левом ряду, начал перестраиваться вправо, но зацепил бус инкассаторов, который, в свою очередь, столкнулся с другим микроавтобусом.
Интересно, что в момент аварии водитель другого инкассаторского автомобиля ударил по тормозам, из-за чего в его микроавтобус врезалась легковушка Skoda.
Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, пострадавших в ДТП нет, никого не госпитализировали.
Как сообщали Власти, в Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадало три человека.