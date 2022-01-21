НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:19 27 Января 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

В Кремле подтвердили, что визит Путина в Турцию состоится, однако не уточнили когда.

Встреча президентов произойдет после улучшения ситуации с коронавирусом

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, — передает ТАСС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам Пескова, визит Владимира Путина в Турции состоится, однако только тогда, когда в странах улучшится эпидемиологическая обстановка. Песков отметил, что вопрос встречи лидеров Турции и РФ уже неоднократно обсуждался.

«Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана. У нас сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа наших двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами», — сказал Песков.

Песков добавил, что встреча президентов произойдет после улучшения ситуации с коронавирусом, а также тогда, когда графики обоих президентов будут совпадать.

«Господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», — подытожил Песков.

Как ранее сообщали Власти, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию: предложил уладить разногласия.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Путин, Турция, эрдоган, встреча
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.01.2022 13:24
Турция приглашает на переговоры Зеленского, Путина и представителей ЛДНР: Кремлю интересно мнение Киева
ТОР
01.12.2021 13:39
Путин и Эрдоган обсудят посредничество Турции по Донбассу
ТОР
01.03.2020 14:45
Эрдоган проведет встречу с Путиным
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com