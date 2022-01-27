Нет реакции на главный вопрос: Лавров рассказал об ответе США

В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России

Лавров прокомментировал письменный ответ США по гарантиям безопасности



Как сообщило “Интерфакс”, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет», – сказал он.

По словам Лаврова, главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России.

Глава МИД РФ также предположил, что содержание ответа скоро станет известно широкой общественности, несмотря на его конфиденциальность.

«Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», – отметил Лавров.

Как сообщали Власти, в Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Соединенных Штатов письменного ответа по гарантиям безопасности.

В США рассказали, что письменный ответе России на ее ультиматум о гарантиях безопасности предусматривает серьезный дипломатический путь, если его выберет Москва.

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Тэги: Россия, США, Сергей Лавров, гарантии безопасности