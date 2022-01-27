НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:00 27 Января 2022 Просмотров 533   КомментариевКомментарии

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

Мотивом убийства пятерых людей в Днепре у нацгвардейца Артимия Рябчука могло быть своеобразное чувство справедливости на фоне травли со стороны сослуживцев.

Некоторое время назад Рябчук вмешался в конфликт между сослуживцами и доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это начали травить.

Руководство никаких мер по этому поводу не принимало. В ответ Рябчук принял решение расправится  по своему.

Он не испытывает раскаивания и считает, что все сделал правильно.

Также Рябчук пояснил, что стрелял в женщин, чтобы одна из них не доложила о случившемся, а другая не мешала покинуть территорию.

«Женщина меня не выпускала…Я выстрелил ей в голову», – рассказал задержанный.

Нацгвардеец рассказал о произошедшем достаточно спокойно, буд-то пересказывал сюжет фильма.

По его словам, в месте службы был металлический ящик, который должен запираться. Из него он достал автомат.

Первыми Рябчук расстрелял начальника караула и его помощника.

Зная, что женщина-инструктор связывается с частью каждые полчаса, он убил и ее.

Затем он забрал из сейфа снаряженные рожки – сколько смог унести в рюкзаке.

После этого он решил покинуть здание завода, но его не выпускала жещнина, и он ее также расстрелял.

Выйдя за территорию предприятия, преступник остановил попутку и на ней добрался до села, где и решил сдаться полиции.

Правоохранители обнародовали видео задержания Рябчука.

Ранее Власти сообщали:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.01.2022 12:40
В Киеве приняли решение о работе учебных заведений
ТОР
27.01.2022 12:39
Похоронил отца и ни с кем не дружил: всплыли интересные подробности жизни стрелка из Днепра
ТОР
27.01.2022 12:37
В Нацгвардии назвал имена погибших при расстреле в Днепре
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com