Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

Мотивом убийства пятерых людей в Днепре у нацгвардейца Артимия Рябчука могло быть своеобразное чувство справедливости на фоне травли со стороны сослуживцев.

Некоторое время назад Рябчук вмешался в конфликт между сослуживцами и доложил руководству об избиении погибшими другого солдата. После чего его за это начали травить.

Руководство никаких мер по этому поводу не принимало. В ответ Рябчук принял решение расправится по своему.

Он не испытывает раскаивания и считает, что все сделал правильно.

Также Рябчук пояснил, что стрелял в женщин, чтобы одна из них не доложила о случившемся, а другая не мешала покинуть территорию.

«Женщина меня не выпускала…Я выстрелил ей в голову», – рассказал задержанный.

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Нацгвардеец рассказал о произошедшем достаточно спокойно, буд-то пересказывал сюжет фильма.

По его словам, в месте службы был металлический ящик, который должен запираться. Из него он достал автомат.

Первыми Рябчук расстрелял начальника караула и его помощника.

Зная, что женщина-инструктор связывается с частью каждые полчаса, он убил и ее.

Затем он забрал из сейфа снаряженные рожки – сколько смог унести в рюкзаке.

После этого он решил покинуть здание завода, но его не выпускала жещнина, и он ее также расстрелял.

Выйдя за территорию предприятия, преступник остановил попутку и на ней добрался до села, где и решил сдаться полиции.

Правоохранители обнародовали видео задержания Рябчука.

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Ранее Власти сообщали:

в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.