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18:14 27 Января 2022 0 Комментарии
В Украине существенно сократили минимальный срок для бустерной прививки от COVID-19
Кабинет министров Украины изменил минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.
Бустерную дозу можно будет уколоть через 90 дней после второй прививки
Об этом сказано в постановлении Кабмина от 19 января.
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Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней.
Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.
Как сообщали Власти, украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату в 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».
Тэги: вакцинация, бустерная доза
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