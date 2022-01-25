В Украине существенно сократили минимальный срок для бустерной прививки от COVID-19

Кабинет министров Украины изменил минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинации и сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 со 180 до 90 дней.

Бустерную дозу можно будет уколоть через 90 дней после второй прививки



Об этом сказано в постановлении Кабмина от 19 января.

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Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней.

Этот срок будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Как сообщали Власти, украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату в 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

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