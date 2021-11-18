Афганское ополчение заявило о новой фазе войны с “Талибаном”

Али Майсам Назари, глава отдела внешних связей Национального фронта сопротивления, заявил, что «война в Афганистане не закончилась, а вступила в новую фазу».

Бойцы Национального фронта сопротивления Афганистана.



Об этом сообщает Aamaj News.

«В Афганистане не будет мира, пока социальная справедливость, демократия, свобода и права для всех граждан не будут гарантированы в децентрализованной политической системе», – сказал Назари.

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Он подчеркнул, что поддержка «Талибаном» международного терроризма также подпитывает нынешнюю войну.

Напомним, что боевики исламистского движения «Талибан» начали широкомасштабное наступление в Афганистане в мае 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран НАТО. В конце августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане.

Как писал Власти, на состоявшихся в Осло переговорах Запад отказался признавать «Талибан» законным правительством Афганистана.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: война, Афганистан, Талибан