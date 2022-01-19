Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

Исполнительный директор Объединения рыбаков юга и запада Ирландии Патрик Мерфи заявил, что они готовы помешать военным учениям России вблизи ирландских берегов.

Ирландских рыбаков беспокоят потенциальные последствия ракетных запусков для окружающей среды.



Об этом сообщает RTE News.

В организации сообщили, что дважды проводили переговоры с посольством России в Дублине, но пока безрезультатно.

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Россия планирует провести военные учения у берегов Ирландии в следующем месяце. Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что полемика вокруг военных учений «чрезвычайно раздута». На пресс-конференции в посольстве в Дублине он сказал, что учения «никоим образом не представляют угрозы для Ирландии или кого-либо еще».

В посольстве России сообщили, что они уведомят ирландское правительство о том, что оно обязано обеспечить, чтобы рыболовные суда не находились в зоне проведения учений. Тем не менее, Патрик Мерфи заявил, что «мы будем ловить рыбу в наших традиционных районах рыболовства, и если это помешает их учениям, это будет считаться мирным протестом».

Ирландцев беспокоят потенциальные последствия ракетных запусков для окружающей среды.

«Представьте, если бы россияне подали заявку, чтобы пострелять из артиллерии на территории Ирландии, как бы это восприняли? Для рыбаков это то же самое. Это наша территория, мы здесь зарабатываем. Почему кто-то может зайти в наши воды с такой целью, если это повлияет на нашу деятельность?» – заявил Мерфи.

Ранее в правительстве Ирландии призвали Россию отказаться от планируемых учений., отметив, что время и выбор Россией места учений выглядят как «демонстрация силы».

Ранее Власти писали, что британские рыбаки поймали в сети российскую подводную лодку.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Ирландия, военные учения, рыбаки