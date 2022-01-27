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00:51 28 Января 2022 0 Комментарии
В один день в больнице родились сразу семь пар близнецов
13 января было насыщенным днем для Медицинского центра Уэсли в городе Уичито, штата Канзас. Тут родилось семь пар близнецов в течение 24 часов.
Мальчиков родилось больше, чем девочек.
Об этом сообщает Fox 4.
«Такое количество за один день, вероятно, близко к рекорду», – считает Келли Фредин, менеджер центра.
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«Я приехал в 17:00 и в течение первых 30 минут у нас была первая пара близнецов, а затем примерно через час – следующая, а затем через час после этого третья в мою смену», – рассказала врач-акушер Кэтлин Твист.
Как отмечается, мальчиков родилось больше, чем девочек – 9 против 5.
Ранее Власти писали, что в Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов.
Тэги: США, близнецы
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