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Главная » Мир » Общество
00:51 28 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В один день в больнице родились сразу семь пар близнецов

13 января было насыщенным днем для Медицинского центра Уэсли в городе Уичито, штата Канзас. Тут родилось семь пар близнецов в течение 24 часов.

Мальчиков родилось больше, чем девочек.

Об этом сообщает Fox 4.

«Такое количество за один день, вероятно, близко к рекорду», – считает  Келли Фредин, менеджер центра.

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«Я приехал в 17:00 и в течение первых 30 минут у нас была первая пара близнецов, а затем примерно через час – следующая, а затем через час после этого третья в мою смену», – рассказала врач-акушер Кэтлин Твист.

Как отмечается, мальчиков родилось больше, чем девочек – 9 против 5.

Ранее Власти писали, что в Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, близнецы
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