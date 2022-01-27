В один день в больнице родились сразу семь пар близнецов

13 января было насыщенным днем для Медицинского центра Уэсли в городе Уичито, штата Канзас. Тут родилось семь пар близнецов в течение 24 часов.

Мальчиков родилось больше, чем девочек.



Об этом сообщает Fox 4.

«Такое количество за один день, вероятно, близко к рекорду», – считает Келли Фредин, менеджер центра.

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«Я приехал в 17:00 и в течение первых 30 минут у нас была первая пара близнецов, а затем примерно через час – следующая, а затем через час после этого третья в мою смену», – рассказала врач-акушер Кэтлин Твист.

Как отмечается, мальчиков родилось больше, чем девочек – 9 против 5.

Ранее Власти писали, что в Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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