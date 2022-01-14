В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться COVID-19 во имя науки
Ученые из Оксфордского университета пытаются выяснить, какой иммунный ответ необходим для защиты от повторного заражения вирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Первая фаза исследования началась весной прошлого года. Ученые выясняли, какое количество коронавируса необходимо, чтобы человек заболел COVID-19.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
На втором этапе исследования ученые планируют инфицировать добровольцев, чтобы определить, сколько антител или иммунных клеток необходимо для предотвращения заболевания.
«За последние два года мы многое узнали о СOVID-19, но появление новых вариантов означает, что нам, вероятно, придется продолжать совершенствовать вакцины. Если мы будем знать, какой уровень иммунного ответа нам нужен, это сделает разработку препаратов намного быстрее и намного эффективнее», – сказала профессор вакцинологии Оксфордского университета Хелен Макшейн.
Отмечается, что к испытаниям допускаются добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые ранее болели СOVID-19 и заразились естественным путем. Вирус, используемый в исследовании, будет оригинальным штаммом из Уханя. Участники будут помещены под наблюдение минимум на 17 дней. Затем добровольцы будут находиться под наблюдением ученых в течение 12 месяцев.
Ранее Власти писали, что Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19 – заболел доброволец.