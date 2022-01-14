В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться COVID-19 во имя науки

Ученые из Оксфордского университета пытаются выяснить, какой иммунный ответ необходим для защиты от повторного заражения вирусом.

К испытаниям допускаются добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет.



Об этом сообщает Reuters.

Первая фаза исследования началась весной прошлого года. Ученые выясняли, какое количество коронавируса необходимо, чтобы человек заболел COVID-19.

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На втором этапе исследования ученые планируют инфицировать добровольцев, чтобы определить, сколько антител или иммунных клеток необходимо для предотвращения заболевания.

«За последние два года мы многое узнали о СOVID-19, но появление новых вариантов означает, что нам, вероятно, придется продолжать совершенствовать вакцины. Если мы будем знать, какой уровень иммунного ответа нам нужен, это сделает разработку препаратов намного быстрее и намного эффективнее», – сказала профессор вакцинологии Оксфордского университета Хелен Макшейн.

Отмечается, что к испытаниям допускаются добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые ранее болели СOVID-19 и заразились естественным путем. Вирус, используемый в исследовании, будет оригинальным штаммом из Уханя. Участники будут помещены под наблюдение минимум на 17 дней. Затем добровольцы будут находиться под наблюдением ученых в течение 12 месяцев.

Ранее Власти писали, что Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19 – заболел доброволец.

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Тэги: Великобритания, испытания, добровольцы, коронавирус