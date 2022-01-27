Клематис из саженцев — это просто

Клематис в переводе с греческого означает «лоза». Очень часто растения называют лозинкой или княжиком, а еще эти цветы иногда называют ломоносами, за особенность семян, имеющих вырост в форме носа.

Где лучше сажать клематис

Выбрать правильное место для посадки очень важно, поскольку растение довольно плохо относится к пересадкам. Поэтому необходимо, чтобы выбранное место изначально отвечало всем требованиям:

обилие света. Клематис – светолюбивое растение, его нужно сажать на освещенном месте, однако нужно, чтобы солнечный свет был рассеянным, поскольку некоторые махровые клематисы теряют яркость от прямых солнечных лучей;

довольно длинные побеги могут сломаться от порывов ветра, поэтому место для посадки должно быть укрытым от потоков воздуха;

негативно влияет на рост растения частый застой влаги в почве. Это может привести к загниванию корневой системы и последующей гибели всего растения. Поэтому не стоит выбирать для посадки низинные места. Если выбранное место характеризуется высоким залеганием грунтовых вод, нужно подумать о дренаже, который отведет лишнюю влагу от корней растения;

некоторые хозяева высаживают клематис рядом со стеной дома. Растение нужно сажать не менее чем в полуметре от здания, чтобы обеспечить свободный рост растения, а дождевая вода с крыши не заливала корневую систему;

Важно!

Взрослый цветок способен расти без пересадки до 30 лет.

Как клематисы переносят пересадку

Обладая довольно нежной корневой системой, растения плохо относятся к пересадке. Лучшее ее не делать вообще, но когда это необходимо, нужно соблюдать ряд условий:

сроки пересадки зависят от местного климата, но летом делать пересадку не рекомендуется, поскольку в это время наступает период вегетации и происходит активное движение сока;

взрослое растение можно пересаживать, когда вполне достаточно солнечного света, а почва уже просохла от обильного таяния снега. В зависимости от регионов такой период наступает поздней весной или в начале лета;

при пересадке клематиса нужно обратить внимание на почки. Лучше ее провести раньше, пока они не начали расти;

Важно!

Идеальное время для пересадки – осень, однако нужно спешить, чтобы до заморозков оставалось не меньше месяца, этого достаточно для укоренения корневой системы.

Какие клематисы неприхотливые

Среди разных сортов растения можно выделить несколько, наиболее неприхотливых и поражающих своей красотой:

клематис Gravetye Beauty – старейший сорт растения. Красный клематис выпускает цветы, похожие на тюльпаны. Прекрасно переносит зиму при правильной подготовке к ней;

клематис Кристалл Фонтан – красивейший сорт, выведенный в Японии. Крупные махровые цветки, оттенок которых меняется от лилового к голубому. При грамотном уходе цветет практически непрерывно;

клематис Innocent Glance – зимостойкое растение с махровыми цветами большого размера. Лепестки цветов роговые с сиреневым кончиком. Куст достигает в высоту 2 метров. Цветет в начале лета, при этом повторное цветение может быть ближе к сентябрю;

клематис Blue Angel – сорт растения, разработанный польскими селекционерами, цветет изумительными голубыми цветами, похожими на снежинки. Взрослый куст вырастает в высоту до 4 метров, прекрасно подойдет в качестве декора к беседке или веранде;

Когда цветут клематисы

С обеспечением надлежащего ухода растения в течение нескольких лет активно укрепляют корневую систему, начиная цвести примерно через 3 года. Появившиеся ранее срока бутоны лучше удалить, чтобы обеспечить создание прочной основы растения.

Важно!

Взрослым называют растение в возрасте от 4 до 6 лет, в этот период клематис готов к обильному цветению.

Опытные садоводы приобретают разнообразные сорта клематисов, разделяя их по срокам цветения, чтобы обеспечить красоту своего сада на весь сезон. Существуют сорта раннецветные, которые выбрасывают цветки с начале лета. Передача эстафеты проходит в середине лета, заканчивается цветение уже в сентябре, когда радуют глаз позднецветные сорта цветов.

Чем подкормить клематисы

В первые годы после высадки растения не подкармливают, питание они получают из плодородного грунта.

Для развития корневой системы подкормку проводят примерно 5 раз за сезон, крупноцветные растения требуют более частой подкормки, нежели мелкоцветные.

Идеально чередовать органические и минеральные удобрения. Можно использовать для этого домашние средства, но гораздо удобнее приобрести готовые составы, такие как универсальное удобрение Флоровит, удобрение Мастер для цветущих растений, в которых содержатся все необходимые минералы и микроэлементы для успешного роста и цветения клематисов.

Как укрыть на зиму клематисы

Растения способны перенести достаточно сильные морозы, но особую опасность представляют холодные ветра и частые оттепели, приводящие к застою влаги в почве. В средней полосе клематисы окучивают торфом примерно в октябре, а на севере, где более холодно, в начале ноября еще укрывают различным материалом – опилками, хвойными ветками или просто снегом. Толщина слоя не должна быть менее 30 см. Затем необходимо обернуть куст дышащим материалом и уложить на первый слой. Сверху еще накрыть опавшими листьями и покрытием для защиты.

Где купить клематисы в Украине

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Используя нехитрые правила ухода за клематисами, можно ожидать от растений пышного и яркого цветения в течение всего летнего периода.

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