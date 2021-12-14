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20:03 27 Января 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Киеве обстреляли Lexus: это не первое покушение. Фото и видео

В Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus, водитель автомобиля не пострадал.

Неизвестный произвел четыре выстрела

Об этом сообщило УНН со ссылкой на источник в полиции Киева.

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“Водитель услышал звуки, характерные для выстрелов, остановился и увидел повреждения, которые характерны для пуль. Вызвал полицию», – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что в настоящее время полиция на месте происшествия устанавливает все обстоятельства.

Как сообщил Telegram-канал Новини.LIVE, неизвестные четыре раза выстрелили по движущемуся внедорожнику.

По информации «Чрезвычайное.LIVE», по этой машине уже стреляли две недели назад – тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще один шар пролетел насквозь салон.

В этот раз пули попали в боковое стекло пассажира, колесо и дверь.

Одна из пуль попала в лобовое стекло

Одна из пуль попала в лобовое стекло

Водитель сразу вызвал полицейских

Водитель сразу вызвал полицейских

Стреляли скорее всего из травматического оружия усиленного действия. Также журналисты узнали, что владельца авто зовут Рзаев Эльсевар Тарих Оглы, он 1966 года рождения.

Как сообщали Власти, в Киеве неизвестные обстреляли автобус и скрылись, есть раненые.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, стрельба
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