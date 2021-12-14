В Киеве обстреляли Lexus: это не первое покушение. Фото и видео

В Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus, водитель автомобиля не пострадал.

Неизвестный произвел четыре выстрела



Об этом сообщило УНН со ссылкой на источник в полиции Киева.

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“Водитель услышал звуки, характерные для выстрелов, остановился и увидел повреждения, которые характерны для пуль. Вызвал полицию», – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что в настоящее время полиция на месте происшествия устанавливает все обстоятельства.

Как сообщил Telegram-канал Новини.LIVE, неизвестные четыре раза выстрелили по движущемуся внедорожнику.

По информации «Чрезвычайное.LIVE», по этой машине уже стреляли две недели назад – тогда попали в заднюю часть, пробили крыло, а еще один шар пролетел насквозь салон.

В этот раз пули попали в боковое стекло пассажира, колесо и дверь.

Стреляли скорее всего из травматического оружия усиленного действия. Также журналисты узнали, что владельца авто зовут Рзаев Эльсевар Тарих Оглы, он 1966 года рождения.

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Как сообщали Власти, в Киеве неизвестные обстреляли автобус и скрылись, есть раненые.

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Тэги: Киев, стрельба