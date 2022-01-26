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Главная » Мир » Политика
09:13 28 Января 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Канцлер Германии Шольц прилетит в США к Байдену обсуждать Украину: названа дата

Президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден встретятся 7 февраля в Белом доме.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры США и Германии обсудят «совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины», говорится в сообщении.

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Они также поговорят о борьбе с пандемией COVID-19, изменением климата, об «экономическом процветании и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей».

«Визит канцлера Шольца дает возможность подтвердить глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией», – отметили в Белом доме.

Напомним, США настаивают на жестких санкциях против России и лично Путина. Кроме того, американцы одобряют поставки оружия Украине и остановку газопровода «Северный поток-2». В то же время, Германия отказывается поставлять в Украину оружие, а в вопросе «Северного потока -2» федеральное правительство предпочитает подождать.

Ранее Власти писали, что США и Германия предупредили Москву о последствиях вторжения в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, США, Джо Байден, Олаф Шольц
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