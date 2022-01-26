Канцлер Германии Шольц прилетит в США к Байдену обсуждать Украину: названа дата
Президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Лидеры США и Германии обсудят «совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины», говорится в сообщении.
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Они также поговорят о борьбе с пандемией COVID-19, изменением климата, об «экономическом процветании и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей».
«Визит канцлера Шольца дает возможность подтвердить глубокие и прочные связи между Соединенными Штатами и Германией», – отметили в Белом доме.
Напомним, США настаивают на жестких санкциях против России и лично Путина. Кроме того, американцы одобряют поставки оружия Украине и остановку газопровода «Северный поток-2». В то же время, Германия отказывается поставлять в Украину оружие, а в вопросе «Северного потока -2» федеральное правительство предпочитает подождать.
Ранее Власти писали, что США и Германия предупредили Москву о последствиях вторжения в Украину.