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Главная » Мир » Общество
00:07 29 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайский Новый год 2022: когда наступит и как встречать

Лунный Новый год, также называемый Праздником весны, является самым важным праздником в Китае. В этом году лунный Новый год наступит 1 февраля.

Каждый год в китайском календаре представлен одним из 12 зодиакальных животных.

Об этом пишет History.

С принятием григорианского календаря в 1912 году китайцы тоже стали праздновать 1 января Новый год. Однако в стране продолжают отмечать наступление Нового года и по лунному календарю.

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Китайский Новый год обычно начинается с новолуния, которое происходит между концом января и концом февраля, и длится 15 дней, пока не наступит полнолуние.  В последний день новогодних торжеств проводят Фестиваль фонарей.

Каждый год в китайском календаре представлен одним из 12 зодиакальных животных – крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья. 2022 год объявлен годом водяного тигра. В Китае этот знак ассоциируется с силой и храбростью.

Готовясь к празднику, китайцы тщательно убирают в домах, чтобы избавиться от «хуэйци», или неблагоприятных запахов старого года. Уборка также предназначена для того, чтобы умилостивить богов.

Люди вывешивают на воротах домов свитки с пожеланиями счастья, совершают ритуальные подношения предкам, устраивают фейерверки, раздают деньги детям.

Традиционно в канун Нового года вся семья собирается за столом, чтобы поужинать. В первые пять дней Нового года традиционно едят длинную лапшу, символизирующую долгую жизнь. На 15-й и последний день Нового года едят круглые пельмени в форме полной луны как символ семейного единства и совершенства. Последним блюдом всегда бывает рыба, символизирующая изобилие и поэтому не предназначенная для употребления в пищу.

Ранее Власти писали, что в Китае не хотят пропагандировать западное Рождество.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Китай, Новый год
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