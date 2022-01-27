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10:43 28 Января 2022 21 Комментарии
Войны не будет, но игнорировать интересы не позволим, – Лавров
Если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от России, то уже сейчас можно точно сказать: ее не будет.
Лавров высказался о возможной войне с Украиной
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью российским радиостанциям.
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«Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — сказал Лавров.
Как сообщали Власти, ранее Лавров заявлял, что в ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России.
Тэги: Россия, Сергей Лавров, Россия - страна агрессор
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