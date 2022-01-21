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Главная » Мир » Политика
12:08 28 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Лавров пригласил Зеленского на встречу с Путиным: где она может пройти

Москва готова обсудить с Украиной нормализацию отношений между странами.

Глава МИД РФ в очередной напомнил, что Путин не будет обсуждать с Зеленским Донбасс

Об этом заявил заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

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Так, по словам Лаврова, правительство России готово обсудить с Украиной нормализацию двусторонних отношений, правда «если этого хочет Зеленский».

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся», — заявил Лавров.

В то же время глава МИД РФ в очередной напомнил, что Путин не будет обсуждать с Зеленским Донбасс. По его словам, вопрос урегулирования ситуации на Донбассе не относится к России.

«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть», — добавил Лавров.

Как ранее сообщали Власти, в Кремле рассказали, что готовы обсуждать на переговорах с Зеленским.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Путин, Лавров, переговоры, зеленский
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