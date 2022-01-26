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Главная » Мир » Политика
12:05 28 Января 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Резников посоветовал Германии готовится к возрождению ГДР или изменить отношение к России

Министр обороны Алексей Резников предупредил Германию о возможном восстановлении Германской Демократической Республики (ГДР) и Берлинской стены, если она не изменит позицию по сдерживанию РФ.

россия может потребовать вернуть ГДР и Берлинскую стену

К официальному Берлину Резников обратился во время выступления в Верховной Раде.

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«Если Германия не изменит позицию по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемами Германской Демократической Республики . И это не преувеличение», – сказал министр.

Он также отметил, что материальная основа для возрождения ГДР уже существует в виде бывшего газопровод OPAL, который сейчас стал “Северным потоком”, представителей немецкого истеблишмента на российских зарплатах и “отдельных вице-адмиралов, которые торпедируют собственную страну странными высказываниями”.

украинский министр подчеркнул, что восстановление ГДР будет логичным продолжение российских требований после условия Кремля о демонтаже НАТО в 14 странах.

“Это тоже казалось совершенно невозможно. Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену», – резюмировал Резников.

Как сообщали Власти, Германия объяснила, что не поставляет оружие Украине поскольку опасается эскалации конфликта с Россией.

Правительство Германии выступало против санкций для энергетического сектора РФ в случае ее вторжения в Украину.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Германия, Алексей Резников, Россия - страна агрессор
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