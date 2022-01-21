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Главная » Мир » Общество
12:35 28 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Лавров назвал Зеленского пианистом. Видео

Глава МИД России Сергей Лавров иронично высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Лавров иронично назвал Зеленского пианистом

Во время интервью четырем российским радиостанциям Лаврова спросили, почему российские власти не говорят с Зеленским, хотя он «наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник первого канала».

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“Он пианист еще”, – ответил Лавров, вызвав смех журналистов.

Очевидно, речь идет об известном номере студии “Квартал 95”, где его участники со спущенными штанами “играют” на пианино без помощи рук.

Как сообщали Власти, Лавров пригласил Зеленского на встречу с Путиным и рассказал, где она может пройти.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров
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