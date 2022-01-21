Лавров назвал Зеленского пианистом. Видео

Глава МИД России Сергей Лавров иронично высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Лавров иронично назвал Зеленского пианистом



Во время интервью четырем российским радиостанциям Лаврова спросили, почему российские власти не говорят с Зеленским, хотя он «наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник первого канала».

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“Он пианист еще”, – ответил Лавров, вызвав смех журналистов.

Очевидно, речь идет об известном номере студии “Квартал 95”, где его участники со спущенными штанами “играют” на пианино без помощи рук.

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Как сообщали Власти, Лавров пригласил Зеленского на встречу с Путиным и рассказал, где она может пройти.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров