Собирал информацию о спецслужбах: в Киеве задержали российского шпиона

Сотрудники СБУ задержали в Киеве агента российских спецслужб.

Агент РФ собирал о силовых структурах Украины, в том числе и о СБУ



Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

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СБУ разоблачило деятельность агента РФ, который был завербован так называемым «Министерством государственной безопасности ДНР», курируемое Россией.

Было установлено, что завербовали мужчину во время посещения родственников на временно неподконтрольных украинским властям территории Донецкой области.

Агент РФ собирал о силовых структурах Украины, в том числе и о СБУ – его интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

Полученные сведения, мужчина должен был передавать во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через другие каналы связи.

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали Власти, приехал за пенсией: СБУ задержала бывшего боевика “ЛНР”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, СБУ, шпион, рф, задержание, ДНР