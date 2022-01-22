Воинский учет женщин: Минобороны сократило количество профессий

В ВСУ подготовили новый перечень профессий и специальностей женщин, которым необходимо становиться на военный учет.

Список профессий будет уменьшен значительно - в нем останутся только самые нужные для вооруженных сил специальности



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в парламенте, — передает телеканал «Рада».

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По его словам, сокращенный список профессий для женщин опубликуют после согласования с соответствующими ведомствами. Кроме того, Резников заявил, что штрафы для женщин и их работодателей пока вводится не будут.

“По призыву женщин: действительно, в марте прошлого года был принят соответствующий закон с изменениями. Действительно, вызвало большой резонанс количество профессий и специальностей, которые обязывали женщин, и был испуг, что они и их работодатели должны будут платить штрафы. Я хочу всех успокоить. Никаких штрафов сегодня никто не будет платить — ни работодатели, ни женщины”, — сказал Резников.

Министр отметил, что список профессий будет уменьшен значительно – в нем останутся только самые нужные для вооруженных сил специальности.

“На сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей, которые нужны сейчас, только исходя из вызовов и угроз и развития Вооруженных сил”, — сообщил Резников.

Как ранее сообщали Власти, офис президента поручил Минобороны отменить воинский призыв для женщин.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: женщины, минобороны, призыв, всу, воинский учет