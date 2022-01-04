В Гамбурге напали на консульство Украины: дипломаты обратились в полицию

Неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге.

В консульстве надеются, что правоохранители проведут расследование и привлекут к ответственности виновных



Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины.

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Сегодня, 28 января сотрудники украинского консульства в Гамбурге обнаружили, что в учреждении разбито окно – судя по всему, неизвестный злоумышленник ночью кинул камень в здание.

Проникновение внутрь консульства не произошло, так же как и нет пострадавших в результате инцидента. Тем не менее сотрудники консульства обратились в местные правоохранительные органы.

В консульстве надеются, что правоохранители проведут расследование и привлекут к ответственности виновных.

Отметим, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношения, государство должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.

Как ранее сообщали Власти, в консульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: нападение, гамбург, консульство