В Гамбурге напали на консульство Украины: дипломаты обратились в полицию
Неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины.
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Сегодня, 28 января сотрудники украинского консульства в Гамбурге обнаружили, что в учреждении разбито окно – судя по всему, неизвестный злоумышленник ночью кинул камень в здание.
Проникновение внутрь консульства не произошло, так же как и нет пострадавших в результате инцидента. Тем не менее сотрудники консульства обратились в местные правоохранительные органы.
В консульстве надеются, что правоохранители проведут расследование и привлекут к ответственности виновных.
Отметим, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношения, государство должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.
Как ранее сообщали Власти, в консульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова.