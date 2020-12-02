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Главная » Украина » Политика
15:06 28 Января 2022 Просмотров 112   КомментариевКомментарии

Последний день перед каникулами: нардепы в ВР играют в игры и обсуждают секс-игрушки

В полупустом зале парламента прошло заседание ВР перед уходом нардепов на карантин.

Сессию закрывали в полупустом зале парламента

Чем занимались депутаты в последний перед карантином день рассказали и показали журналисты Telegram-канала «Новини.LIVE».

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В последний день работы ВР перед карантином нардепы не отметились особой производительностью в плане исполнения своих обязанностей.

Некоторые из них были настолько увлечены своими смартфонами, что видимо забыли про зоркие камеры журналистов, обсуждая в своих чатах неоднозначные темы.

Так например, депутат от партии «Слуга народа» Роксолана Подласа поделилась в переписке своему однопартийцу Александру Корниенко подробности своей интимной жизни. Подласа написала, что ей «с техно-другом не интересно», как в принципе и с «кожевенными друзьями», поэтому она компенсирует это воображением. О чем собственно идет речь догадаться несложно.

Переписка Роксоланы Подласы

Некоторые депутаты, например как Юрий Корявченков играли в игры на телефоне. К слову, Корявченков делал это вполне успешно, дойдя в игре уже до 4942 уровня.

Другие депутаты коротали время общением между собой или в Telegram-чатах. Один из таких чатов со звучным названием «За*бало» заметили у нардепа Александра Корниенко.

Депутаты общаются

Смартофн Александра Корниенко

Несмотря на все вышеупомянутые «трудности», депутатов все таки отправили на карантин, а сессию закрыли, правда уже в полупустом зале.

Как ранее сообщали Власти, в консульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: депутаты, парламент, ВР
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