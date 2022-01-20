Украина попробует отключиться от энергосистемы России и Беларуси

В феврале Украина временно отсоединится от общей энергосистем России и Беларуси для тестирования работы в изолированном режиме.

Украина собралась интегрироваться с европейской системой ENTSO-E



Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», – сказал премьер.

Он уточнил, что Украина ведет активную работу по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, т.е. пытается добиться энергетического безвиза.

«Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции, которая даст реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем России и Белоруссии», – сказал премьер.

Он также добавил, что смена энергосистем позволит уменьшить влияние России на энергетику и безопасность Украины и Европы.

Как сообщали Власти, в ноябре 2021 года Украина и Молдова начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси.

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