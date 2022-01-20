НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
14:51 28 Января 2022 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

Украина попробует отключиться от энергосистемы России и Беларуси

В феврале Украина временно отсоединится от общей энергосистем России и Беларуси для тестирования работы в изолированном режиме.

Украина собралась интегрироваться с европейской системой ENTSO-E

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», – сказал премьер.

Он уточнил, что Украина ведет активную работу по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E, т.е. пытается добиться  энергетического безвиза.

«Украина придерживается взятых на себя обязательств полной интеграции, которая даст реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем России и Белоруссии», – сказал премьер.

Он также добавил, что смена энергосистем позволит уменьшить влияние России на энергетику и безопасность Украины и Европы.

Как сообщали Власти, в ноябре 2021 года Украина и Молдова начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: энергетика
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 11:41
В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса
ТОР
18.11.2021 22:24
Украина и Молдова начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси
ТОР
12.11.2021 08:48
В Украине объявили об энергетической войне с Россией
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили, что Рябчук вмешался в конфликт сослуживцев

07:05 Украина

В Киеве расстреляли машину: похитили миллионы гривен

06:47 Украина

В Млечном Пути обнаружили «жуткий» вращающийся объект

01:25 Мир

Ирландские рыбаки решили сорвать российские военные учения

23:13 Мир

Стал известен мотив расстрела людей в Днепре и подробности трагедии

13:00 Украина

В Киеве масштабное ДТП с пятью авто: два из них инкассаторские. Видео

11:18 Украина

На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия

10:18 Мир

Сбежавшего с оружием стрелка из Днепра задержали

09:42 Украина

Расстрел людей в Днепре: всплыли подробности о личности сбежавшего нацгвардейца

08:43 Украина

В сердце нашей Галактики найдены сотни загадочных магнитных нитей

00:02 Мир

Назван новый необычный симптом “Омикрона”

22:40 Мир

Новости | NetGameSlots.com