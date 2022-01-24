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17:59 28 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ковидные отделения в Италии забиты непривитыми стариками

Невакцинированные пожилые люди и те, кто не получил бустерную дозу, чаще других попадают в больницу или умирают от COVID-19.

Италия была первой европейской страной, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно последним данным Национального института здравоохранения Италии, уровень госпитализации в период с декабря по январь составил 248,5 на 100 000 непривитых. Среди госпитализированных подавляющее большинство – люди старше 80 лет, за которыми следуют люди в возрасте 60-79 лет, отмечает агентство.

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О том, что больницы Италии переполнены, и в них большинство – невакцинированные, говорят врачи в разных регионах страны.

По официальным данным, в Италии за сутки выявлено 155 697 случаев COVID-19.

За период с 19 по 26 января число летальных случаев, вызванных COVID-19, выросло на 11,2%.

В Италии штамм «Омикрон» стал доминирующим среди остальных в начале января.

Италия была первой европейской страной, пострадавшей от пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 10 539 601 человек, умерло – 145 159.

Ранее Власти писали, что в начале января в Италии объявили обязательной вакцинацию от COVID-19 для людей в возрасте от 50 лет.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Италия, старики, пандемия COVID-19
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