Ковидные отделения в Италии забиты непривитыми стариками
Невакцинированные пожилые люди и те, кто не получил бустерную дозу, чаще других попадают в больницу или умирают от COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно последним данным Национального института здравоохранения Италии, уровень госпитализации в период с декабря по январь составил 248,5 на 100 000 непривитых. Среди госпитализированных подавляющее большинство – люди старше 80 лет, за которыми следуют люди в возрасте 60-79 лет, отмечает агентство.
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О том, что больницы Италии переполнены, и в них большинство – невакцинированные, говорят врачи в разных регионах страны.
По официальным данным, в Италии за сутки выявлено 155 697 случаев COVID-19.
За период с 19 по 26 января число летальных случаев, вызванных COVID-19, выросло на 11,2%.
В Италии штамм «Омикрон» стал доминирующим среди остальных в начале января.
Италия была первой европейской страной, пострадавшей от пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 10 539 601 человек, умерло – 145 159.
Ранее Власти писали, что в начале января в Италии объявили обязательной вакцинацию от COVID-19 для людей в возрасте от 50 лет.