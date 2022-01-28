Россия смягчила тон в отношении Украины после ответов США и НАТО, – Reuters

Президент Владимир Путин заявил в пятницу, 28 января, что США и НАТО не ответили на основные требования России, но что Москва готова продолжать переговоры.

Путин уверяет, что что Москва готова продолжать переговоры с США и НАТО.



Об этом сообщает Reuters.

Путин изложил свою точку зрения в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном после нескольких недель публичного молчания.

Представитель французского президента сказал, что Путин подчеркнул, что не хочет эскалации, повторив примирительные комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее в интервью российским СМИ Лавров сказал, что рассчитывает снова встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ближайшие пару недель.

«Если это будет зависеть от России, то войны не будет. Мы не хотим войн. Но мы также не позволим, чтобы наши интересы грубо попирались, игнорировались», – заявил Лавров.

Ранее Власти писали, что президент Путин дал первые комментарии по ответу США и НАТО на российские проекты по гарантиям безопасности.

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