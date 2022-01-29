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10:13 29 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Расстрелявший людей в Днепре нацгвардеец Рябчук признал вину и попросил прощения. Видео

Служащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, убивший пятерых и ранивший еще пятерых человек на заводе «Южмаш» в Днепре, извинился в суде и признался в содеянном.

Рябчук заявил, что ему жаль людей, которым он причинил боль

Трансляцию судебного заседания из зала Кировского районного суда города Днепра по избранию Рябчуку меры пресечения вело hromadske.

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Нацгвардеец заявил, что полностью признал свою вину и искренне жалеет людей, которым причинил боль.

«Ваша честь, мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину”, – сказал Рябчук.

Подозреваемый также добавил, что ему тяжело вспоминать то время в ночь с 26 на 27 января.

“Мы после задержания с прокурором и следователем провели допрос, на котором я до поздней ночи все сказал и рассказал, после того как я добровольно сдался. Мое единственное желание: не отправляйте меня на гауптвахту, отправьте в следственный изолятор» – попросил Рябчук.

По словам его адвоката, обвиняемый не хочет возвращаться в то место, «где над ним издевались».


Как сообщали Власти, нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

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Тэги: расстрел людей в Днепре
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