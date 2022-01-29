Британский премьер намерен провести переговоры с Путиным
Борис Джонсон ближайшие дни посетит Восточную Европу и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает BBC News.
«Премьер-министр полон решимости увеличить дипломатическое усилия, чтобы избежать кровопролития в Европе», – заявили на Даунинг-стрит.
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Отмечается, что переговоры Джонсона и Путина должны пройти до конца недели.
На прошлой неделе Джонсон присоединился к телефонному разговору с президентом США Джо Байденом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора лидеры согласились, «что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередной задачей», сообщили на Даунинг-стрит.