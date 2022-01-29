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10:15 29 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британский премьер намерен провести переговоры с Путиным

Борис Джонсон ближайшие дни посетит Восточную Европу и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры Джонсона и Путина должны пройти до конца недели.

Об этом сообщает BBC News.

«Премьер-министр полон решимости увеличить дипломатическое усилия, чтобы избежать кровопролития в Европе», – заявили на Даунинг-стрит.

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Отмечается, что переговоры Джонсона и Путина должны пройти до конца недели.

На прошлой неделе Джонсон присоединился к телефонному разговору с президентом США Джо Байденом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора лидеры согласились, «что дипломатические переговоры с Россией остаются первоочередной задачей», сообщили на Даунинг-стрит.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
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