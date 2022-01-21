В «оранжевой» карантинной зоне 16 областей
«Оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей Украины.
Об этом сообщает Минздрав в субботу, 29 января.
В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». В связи с этим «оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей.
По состоянию на 29 января в «оранжевую» зону входят: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
По динамике уровня госпитализаций COVID-больных лидируют Волынская, Ровенская и Одесская области.
По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.
При этом в «красной» карантинной зоне все еще остаются две области: Ивано-Франковская и Ровенская.
Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно.