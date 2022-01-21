В «оранжевой» карантинной зоне 16 областей

«Оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей Украины.

При этом в "красной" карантинной зоне все еще остаются две области: Ивано-Франковская и Ровенская



Об этом сообщает Минздрав в субботу, 29 января.

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». В связи с этим «оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей.

По состоянию на 29 января в «оранжевую» зону входят: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

По динамике уровня госпитализаций COVID-больных лидируют Волынская, Ровенская и Одесская области.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

При этом в «красной» карантинной зоне все еще остаются две области: Ивано-Франковская и Ровенская.

Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях: где именно.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: карантин, коронавирус, орнажевая зона