Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

В 2021 году украинские банки получили рекордную прибыль – почти 80 млрд грн.

Для сравнения в 2020 году банки заработали всего 41,3 млрд грн, что на 29%, чем меньше годом ранее



Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время конференции »Валютная и монетарная политика НБУ».

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Несмотря на кризис и мировую пандемию коронавируса, украинские банки получили рекордную прибыль в 2021 году. По сравнению с 2020 годом, прибыль банков выросла почти вдвое.

«По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составила 77,5 млрд грн. Это рекордная прибыль за последние годы, и именно эти средства могут быть использованы для наращивания капитала и увеличения кредитования», – заявил глава НБУ.

Таким образом прибыль украинских банков увеличилась на 87,7%. Для сравнения в 2020 году банки заработали всего 41,3 млрд грн, что на 29%, чем меньше годом ранее. В 2019 году банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Как ранее сообщали Власти, прибыль украинских банков возросла почти наполовину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: банки, рост, прибыль