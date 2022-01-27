КНДР испытала баллистическую ракету – самую мощную за 5 лет

В воскресные, 30 января, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Это самая мощная ракета, испытанная с ноября 2017 года.

Это уже седьмые испытания ракет КНДР с начала года.



Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Южной Кореи.

Запуск состоялся в 7:52 по местному времени у восточного побережья Северной Кореи.

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По данным японских источников, ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 2 000 км, а время полета составило около 30 минут.

Япония, Южная Корея и США осудили испытания – уже седьмые в этом месяце.

Ранее Власти писали, что ракетными испытаниями КНДР пытается усилить давление на США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и растущих экономических проблем режима.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: КНДР, баллистические ракеты