В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

Бывшую учительницу из Канзаса обвиняют в терроризме. По версии следствия, она возглавляла в Сирии женский батальон «Исламского государства».

Эллисон Флюк-Экрен - мать пятерых детей.



Об этом сообщает CNN.

42-летняя Эллисон Флюк-Экрен ранее была задержана в Сирии и в пятницу, 28 января, передана ФБР.

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В 2016 году в Сирии был создан женский батальон «Исламского государства». Он состоял исключительно из жен боевиков. Флюк-Экрен, по версии следствия, руководила этим батальоном, учила женщин пользоваться автоматом АК-47, гранатами и поясами смертников, сообщает BBC News.

Кроме того, она планировала теракт в одном из американских студенческих кампусов.

New York Post отмечает, что Эллисон Флюк-Экрен – мать пятерых детей.

В случае признания ее вины ей грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее Власти писали, что в Киеве раскрыли ячейку ИГИЛ. Среди членов группы было несколько россиян.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Исламское государство, женский батальон