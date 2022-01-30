Умер Леонид Куравлев

На 86-м году жизни ушел из жизни известный советский и российский актер Леонид Куравлев.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни



В начале января Леонида Куравлева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позднее у него выявили поражение мозга.

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О смерти артиста сегодня, 30 января, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Леонид Куравлев, народный артист РСФСР, больше всего знаком зрителям постсоветского пространства по ролям сантехника Афанасия из «Афони» и мошенника Жоржа Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию».

Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

О госпитализации артиста в реанимацию в больнице в Коммунарке стало известно 10 января, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как позже сообщили в Союзе кинематографистов РФ, у артиста диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. 22 января, по данным СМИ, артиста выписали из больницы и перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958 год). Параллельно начинающий актёр снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин» (оба фильма – в 1960 году). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Начало», «Золотой теленок», «Афоня». Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

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Тэги: леонид куравлев, афоня, Иван Васильевич меняет профессию