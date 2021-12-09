Украинские моряки, которых якобы задержали пограничники РФ, нашлись

Украинских рыбаков, пропавшие в Азовском море, не задерживали российские пограничники, их нашли в Херсонской больнице.

Нашлись пропавшие рыбаки



Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, у рыбацкого катера заглох двигатель, и он дрейфовал в море. При этом подчеркнуто, что погранслужба ФСБ России его не задерживала, и подходов других плавсредств к нему не было.

Напомним, 28 января украинский омбудсман Людмила Денисова сообщила, что российские пограничники якобы задержали в акватории Азовского моря двух украинских рыбаков – Руслана Романюту и Ивана Герасименко.

В комментарии к своему посту на вопрос о происхождении информации о задержании рыбаков российскими пограничниками Кориневич пояснил, что такую информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но она официально не подтверждалась.

Как сообщали Власти, Россия перенесла запланированные на февраль военно-морские учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии из-за протеста местных рыбаков.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: херсон