Украинские моряки, которых якобы задержали пограничники РФ, нашлись
Украинских рыбаков, пропавшие в Азовском море, не задерживали российские пограничники, их нашли в Херсонской больнице.
Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
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По его словам, у рыбацкого катера заглох двигатель, и он дрейфовал в море. При этом подчеркнуто, что погранслужба ФСБ России его не задерживала, и подходов других плавсредств к нему не было.
Напомним, 28 января украинский омбудсман Людмила Денисова сообщила, что российские пограничники якобы задержали в акватории Азовского моря двух украинских рыбаков – Руслана Романюту и Ивана Герасименко.
В комментарии к своему посту на вопрос о происхождении информации о задержании рыбаков российскими пограничниками Кориневич пояснил, что такую информацию передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но она официально не подтверждалась.
Как сообщали Власти, Россия перенесла запланированные на февраль военно-морские учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии из-за протеста местных рыбаков.