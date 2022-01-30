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06:43 31 Января 2022 Просмотров 548   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

В воскресенье, 30 января, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

ДТП произошло рано утром 30 января

Об этом сообщила полиция Киевской области. Инцидент произошел около 06:00.

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По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль  ВАЗ 2121 и Mazda.

За рулем первого находился 28-летний водитель, рядом с которым сидела его 29-летняя беременная жена. В результате столкновения женщина погибла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать ее с помощью специального оборудования.

31-летняя водитель автомобиля Mazda, сотрудница банка, после аварии находилась в шоковом состоянии.

В полиции отметили, что все участники происшествия – жители столицы.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено.

После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию данного события.

Погибшую женщину спасатели доставали специнструментом

Погибшую женщину спасатели доставали специнструментом

Оба водителя были трезвыми

Оба водителя были трезвыми

Как сообщали Власти, в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого женщина-водитель получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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