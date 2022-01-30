Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная
В воскресенье, 30 января, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.
Об этом сообщила полиция Киевской области. Инцидент произошел около 06:00.
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По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ 2121 и Mazda.
За рулем первого находился 28-летний водитель, рядом с которым сидела его 29-летняя беременная жена. В результате столкновения женщина погибла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать ее с помощью специального оборудования.
31-летняя водитель автомобиля Mazda, сотрудница банка, после аварии находилась в шоковом состоянии.
В полиции отметили, что все участники происшествия – жители столицы.
По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено.
После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию данного события.
Как сообщали Власти, в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого женщина-водитель получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи.