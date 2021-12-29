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07:08 31 Января 2022 153 Комментарии
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Сирийские средства ПВО в ночь на понедельник, 31 января, перехватили несколько ракет, выпущенных из Израиля в сторону Дамаска.
Об этом сообщило SANA.
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Отмечается, что в результате ракетной атаки Израиля был нанесен материальный ущерб. Однако информации о жертвах или пострадавших нет.
По информации издания, ракеты были запущены со стороны Райяка, ливанского города к востоку от Бейрута. В Израиле эту информацию пока не прокомментировали.
Как сообщали Власти, 28 декабря прошлого года Израиль разбомбил контейнерную площадку в сирийском порту Латакии, причинив «значительный материальный ущерб».
Тэги: Сирия, Израиль
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