Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Сирийские средства ПВО в ночь на понедельник, 31 января, перехватили несколько ракет, выпущенных из Израиля в сторону Дамаска.

Об этом сообщило SANA.

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Отмечается, что в результате ракетной атаки Израиля был нанесен материальный ущерб. Однако информации о жертвах или пострадавших нет.

По информации издания, ракеты были запущены со стороны Райяка, ливанского города к востоку от Бейрута. В Израиле эту информацию пока не прокомментировали.

Как сообщали Власти, 28 декабря прошлого года Израиль разбомбил контейнерную площадку в сирийском порту Латакии, причинив «значительный материальный ущерб».

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Тэги: Сирия, Израиль