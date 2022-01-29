Спад после выходных: за сутки в Украине более 22 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек

В Украине за сутки 22 026 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 2 865 детей и 337 медработников. Победили недуг 4 346 человека.

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С симптомами коронавируса или подозрениями на болезнь госпитализировали 2 322 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2934, Хмельницкая -2092 и Житомирская -1576.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1026;

Винницкая область – 1070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1412;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 823;

Сумская область – 1331;

Тернопольская область – 1124;

Харьковская область – 1294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

Как сообщали Власти, в Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». В связи с этим «оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей.

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