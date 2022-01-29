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08:16 31 Января 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Спад после выходных: за сутки в Украине более 22 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек

В Украине за сутки 22 026 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 2 865 детей и 337 медработников. Победили недуг 4 346 человека.

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С симптомами коронавируса или подозрениями на болезнь госпитализировали 2 322 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2934, Хмельницкая -2092 и Житомирская -1576.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1026;

  • Винницкая область – 1070;

  • Волынская область – 420;

  • Днепропетровская область – 781;

  • Донецкая область – 584;

  • Житомирская область – 1576;

  • Закарпатская область – 684;

  • Запорожская область – 142;

  • Ивано-Франковская область – 1006;

  • Киевская область – 591;

  • Кировоградская область – 233;

  • Луганская область – 130;

  • Львовская область – 2934;

  • Николаевская область – 537;

  • Одесская область – 1412;

  • Полтавская область – 291;

  • Ровенская область – 823;

  • Сумская область – 1331;

  • Тернопольская область – 1124;

  • Харьковская область – 1294;

  • Херсонская область – 452;

  • Хмельницкая область – 2092;

  • Черкасская область – 432;

  • Черновицкая область – 870;

  • Черниговская область – 191.

Как сообщали Власти, в Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». В связи с этим «оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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