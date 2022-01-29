Спад после выходных: за сутки в Украине более 22 тысяч новых больных COVID-19
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 2 865 детей и 337 медработников. Победили недуг 4 346 человека.
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С симптомами коронавируса или подозрениями на болезнь госпитализировали 2 322 украинцев.
Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2934, Хмельницкая -2092 и Житомирская -1576.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1026;
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Винницкая область – 1070;
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Волынская область – 420;
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Днепропетровская область – 781;
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Донецкая область – 584;
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Житомирская область – 1576;
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Закарпатская область – 684;
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Запорожская область – 142;
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Ивано-Франковская область – 1006;
-
Киевская область – 591;
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Кировоградская область – 233;
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Луганская область – 130;
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Львовская область – 2934;
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Николаевская область – 537;
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Одесская область – 1412;
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Полтавская область – 291;
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Ровенская область – 823;
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Сумская область – 1331;
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Тернопольская область – 1124;
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Харьковская область – 1294;
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Херсонская область – 452;
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Хмельницкая область – 2092;
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Черкасская область – 432;
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Черновицкая область – 870;
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Черниговская область – 191.
Как сообщали Власти, в Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». В связи с этим «оранжевая» карантинная зона расширилась до 16 областей.