Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

КНДР похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, которая может достичь территории США.

«Хвасон-12» может нести ядерную боеголовку.



Об этом пишет Mirror.

В понедельник, 31 января, было подтверждено, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-12».

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Северная Корея ранее заявляла, что «Хвасон-12» может нести «крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку», отмечает издание.

Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК сообщило, что боеголовка была оснащена камерой, которая делала фотографии, пока ракета находилась в космосе.

Как писали Власти, это был седьмой запуск ракеты Северной Кореей в этом месяце и первый – ракеты такого размера с 2017 года.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: КНДР, баллистические ракеты, испытания