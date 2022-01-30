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08:46 31 Января 2022 343 Комментарии
Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США
КНДР похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, которая может достичь территории США.
«Хвасон-12» может нести ядерную боеголовку.
Об этом пишет Mirror.
В понедельник, 31 января, было подтверждено, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-12».
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Северная Корея ранее заявляла, что «Хвасон-12» может нести «крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку», отмечает издание.
Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК сообщило, что боеголовка была оснащена камерой, которая делала фотографии, пока ракета находилась в космосе.
Как писали Власти, это был седьмой запуск ракеты Северной Кореей в этом месяце и первый – ракеты такого размера с 2017 года.
Тэги: КНДР, баллистические ракеты, испытания
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