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08:46 31 Января 2022 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

КНДР похвасталась запуском ракеты с ядерным зарядом, которая может достичь территории США.

«Хвасон-12» может нести ядерную боеголовку.

Об этом пишет  Mirror.

В понедельник, 31 января, было подтверждено, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-12».

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Северная Корея ранее заявляла, что «Хвасон-12» может нести «крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку», отмечает издание.

Государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК сообщило, что боеголовка была оснащена камерой, которая делала фотографии, пока ракета находилась в космосе.

Как писали Власти, это был седьмой запуск ракеты Северной Кореей в этом месяце и первый – ракеты такого размера с 2017 года.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, баллистические ракеты, испытания
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