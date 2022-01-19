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11:07 31 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Закарпатье прямо на трассу сошли две снежные лавины

Ночью 31 января на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатье сошли две лавины, перекрывшие движение транспорта.

Две лавины сошли на трассу в Закарпатье

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Спасатели оперативно убрали снег с дороги.

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«Ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3)», – сказано в сообщении.

Все обошлось без негативных последствий. Снег с дороги убрал техникой “Укравтодора”.

По информации ГСЧС, задержек в движении транспорта не было.

Как сообщали Власти, в Карпатах во время восхождения на гору Говерлу под лавину попала женщина с ребенком.

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Тэги: Закарпатье
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