На Закарпатье прямо на трассу сошли две снежные лавины
Ночью 31 января на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатье сошли две лавины, перекрывшие движение транспорта.
Об этом сообщает ГСЧС Украины. Спасатели оперативно убрали снег с дороги.
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«Ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахов и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3)», – сказано в сообщении.
Все обошлось без негативных последствий. Снег с дороги убрал техникой “Укравтодора”.
По информации ГСЧС, задержек в движении транспорта не было.
Как сообщали Власти, в Карпатах во время восхождения на гору Говерлу под лавину попала женщина с ребенком.