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Главная » Украина » Общество
13:28 31 Января 2022 Просмотров 156   КомментариевКомментарии

В Запорожье школа попросила родителей закупить свечи на случай вторжения РФ

Администрация учебного одного из учебных заведений Запорожья попросила родителей закупить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России.

Многих родителей возмутила не только формулировка вопроса о "российском вторжении", но и очевидные пренебрежения норма пожарной безопасности

Об этом сообщает «ZaБор».

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Родителей учеников запорожской школы №94 администрация учебного заведения попросила закупить свечки для бомбоубежищ, на случай вторжения России. На каждого четвероклассника попросили купить по две свечки.

Многих родителей возмутила не только формулировка вопроса о «российском вторжении», но и очевидные пренебрежения норма пожарной безопасности.

«Первый вопрос о пожарной безопасности. Дети (много детей!)и открытый огонь. Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?», — говорят родители.

Скриншоты переписки в родительском чате

Родители уже договорились между собой, что вместо свечей будут закупать фонарики.

Как ранее сообщали Власти, Кличко рассказал, где в Киеве спрятаться от возможной российской бомбежки.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: школа, Запорожье, ученики, бомбоубежище, свечки
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